Gruwelijke vondst: benen van vermist model (28) gevonden in vriezer

Dat meldt de politie in een persbericht. Choi liep eind vorige maand nog mee in een modeshow van ontwerper Elie Saab. Sinds dinsdag had niemand haar meer gezien.

In een woning in het Tai Po-district, in het noorden van Hongkong, werden vrijdag de lichaamsdelen van Choi aangetroffen. Ook lag er een vleessnijmachine, een elektrische zaag en wat kleding.

Het is onbekend of alle lichaamsdelen in de woning lagen. De politie onderzoekt de zaak.