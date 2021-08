LIVE | ’Relatief veel mensen besmet geraakt op vakantie’

17.43 - Duitse politie: reizigers voldoen aan nieuwe coronaregels

Vrijwel alle reizigers die Duitsland binnenkomen voldoen aan de nieuwe coronaregels, namelijk het bij je hebben van een bewijs dat je bent gevaccineerd, genezen of onlangs negatief getest. Bij nog geen 0,4 procent van de personen die op 1 en 2 augustus werden gecontroleerd waren maatregelen nodig, aldus de nationale Duitse politie.

De agenten controleerden de eerste twee dagen van de nieuwe regeling in totaal ongeveer 155.000 reizigers. In slechts 616 gevallen ontbrak informatie of waren onjuiste gegevens ingevuld. In dergelijke gevallen worden de gezondheidsautoriteiten ingeschakeld die bekijken of een boete nodig is, stelt de politie. Zij spreekt in een verklaring over een eerste positieve tussenbalans: „Bijna alle reizigers gedragen zich conform de regels!”

De politiemensen keken ook of personen de zogenoemde digitale toegangsregistratie (DEA) hadden ingevuld en of ze dat correct hadden gedaan. Nederlanders moeten dat bijvoorbeeld doen als ze langer dan een dag in Duitsland willen verblijven. Ook hier bleek bij praktisch iedereen alles in orde. De politie is dan ook tevreden dat reizigers zich snel hebben aangepast aan de gewijzigde regels.

16.50 - ’Relatief veel vakantiegangers besmet geraakt’

Nu het hele land zomervakantie viert en de eerste vakantiegangers weer terug in Nederland zijn, stijgt het aantal mensen dat tijdens de reis het coronavirus heeft opgelopen. Van de mensen die vorige week positief testten op het virus, zijn er zeker 776 besmet geraakt tijdens de vakantie. Het werkelijke aantal kan hoger zijn.

Van lang niet alle mensen die positief testen is de besmettingsbron bekend. Dat komt voor een deel doordat GGD’en te weinig mensen hebben om bij iedereen bron- en contactonderzoek te doen. Bovendien zijn er veel mensen die niet weten waar ze het virus hebben opgelopen. Bij ongeveer 40 procent van de mensen die afgelopen week positief testten, is de „setting van besmetting” wel vastgesteld.

Van de nieuwe gevallen van wie de bron bekend is, is zo’n 10 procent besmet geraakt tijdens een reis of vakantie. Vorige week ging het om 8 procent en nog een week eerder om 5 procent. Van alle mensen die sinds begin april positief testten, was de vakantie in 1,8 procent van de gevallen de bron.

Bijna een kwart van de besmette vakantiegangers is in de afgelopen twee weken in Griekenland geweest, wat betekent dat er een kans is dat ze daar het virus hebben opgelopen. Sinds april is ’slechts’ 10 procent van de positief geteste mensen kort ervoor in dat land geweest. Bijna 17 procent van de mensen die afgelopen week positief testten, was onlangs in Spanje en bijna 16 procent in Frankrijk.

De thuissituatie blijft de belangrijkste plek waar mensen besmet raken. Dit leidde afgelopen week tot bijna 55 procent van de besmettingen waar de bron bekend is. Ook bij elkaar op bezoek gaan leidt relatief vaak tot een besmetting.

15.24 - Helft bevolking EU volledig gevaccineerd, VS ingehaald

De helft van de bevolking van de Europese Unie is volledig gevaccineerd tegen het coronavirus. Het gaat om bijna 224 miljoen mensen in 27 lidstaten, becijferde persbureau AFP. Dat concludeerde dat de EU daarmee de Verenigde Staten heeft ingehaald op vaccinatiegebied.

Spanje is volgens het persbureau koploper onder de grote landen in Europa. Daar geldt ruim 58 procent van de bevolking als volledig gevaccineerd. Daarna volgen Italië (54,4 procent), Frankrijk (52,9 procent) en Duitsland (52,2 procent).

Als wordt gekeken naar alle EU-lidstaten, heeft het kleine eiland Malta de hoogste vaccinatiegraad. Daar is ongeveer driekwart van de bevolking volledig gevaccineerd. AFP noemt Nederland niet, maar volgens de laatste cijfers van de Europese gezondheidsdienst ECDC gaat het hier om ruim zes op de tien volwassenen.

Het Oost-Europese Bulgarije scoort binnen de EU het slechtst op vaccinatiegebied. Daar is ruim 14 procent van de bevolking volledig gevaccineerd.

De Verenigde Staten hebben 49,7 procent van hun bevolking volledig ingeënt. Daarmee loopt het land niet alleen achter op de EU, maar ook op het noordelijke buurland Canada. Daar ging de vaccinatiecampagne later van start, maar is inmiddels 59 procent van de bevolking volledig gevaccineerd.

Mensen moeten doorgaans twee keer worden geprikt om volledig gevaccineerd te zijn, maar er zijn ook uitzonderingen. Zo volstaat bij het Leidse Janssen-vaccin een enkele dosis. Dat middel wordt onder meer gebruikt in de EU en de VS.

14.47 - Hoofdbrekens bij experts over lage Britse besmettingscijfers

Britse experts breken zich het hoofd over het feit dat steeds minder nieuwe coronabesmettingen worden vastgesteld. De autoriteiten schrapten vorige maand de meeste overgebleven maatregelen die verspreiding van het virus moesten voorkomen. Ze hielden rekening met een flinke toename van het aantal coronagevallen tijdens de zomer, maar het tegenovergestelde lijkt te gebeuren.

Uit de officiële cijfers kwam maandag naar voren dat in een dag tijd 21.952 mensen positief hebben getest op een coronabesmetting, tegenover ruim 24.000 op zondag en meer dan 26.000 op zaterdag. De autoriteiten hebben meerdere manieren om het verloop van de pandemie te volgen en kijken bijvoorbeeld ook naar ziekenhuisopnames en sterfgevallen. Daar kwam volgens de BBC vorige week nog niet uit naar voren dat de uitbraak ook echt flink in hevigheid is afgenomen.

Er zijn volgens de omroep ondertussen ook geen aanwijzingen dat het aantal besmettingen omhoog is geschoten na de verregaande versoepeling van het coronabeleid op 19 juli, een dag die in Britse media het stempel Freedom Day (Vrijheidsdag) kreeg. De minister van Volksgezondheid had daar wel rekening mee gehouden en begin juli gewaarschuwd dat het aantal coronagevallen deze zomer tot 100.000 per dag zou kunnen stijgen.

Nieuwszender Sky News voerde maandag onderzoeker Tim Spector op, die vraagtekens zet bij de juistheid van de recente besmettingscijfers van de overheid. „We zien een veel snellere afname dan in eerdere golven, zelfs als daar complete nationale lockdowns aan voorafgingen”, zei Spector, die mede aan de basis stond van de onderzoeksapp ’ZOE COVID Symptom Study’ waarmee besmette mensen hun ziekteverschijnselen kunnen doorgeven.

Spector noemde een aantal mogelijke redenen voor de afname van het aantal vastgestelde besmettingen. Zo worden volgens hem mogelijk minder jongeren getest, terwijl de vaccinatiegraad juist binnen die groep relatief laag is. „Het is voor ons niet zo eenvoudig om toegang te krijgen tot overheidsgegevens, maar als het aantal geteste jongeren verhoudingsgewijs daalt en het aantal ouderen stijgt, zou dat deze verandering kunnen verklaren.”

De onderzoeker opperde ook nog een andere mogelijke reden. Hij zei dat veel besmette mensen melding maken van klachten die traditioneel niet met het coronavirus worden geassocieerd. Hoofdpijn zou via zijn ZOE-app het vaakst worden gemeld als klacht, in plaats van bijvoorbeeld koorts, hoesten of reukverlies. Daardoor zien mensen mogelijk ook geen reden om zich te laten testen.

Experts verwezen in de media ook naar het Europees kampioenschap voetbal van vorige maand. Supporters zaten tijdens de finale in grote groepen bij elkaar om de wedstrijd te kijken. Voetballiefhebbers gingen vervolgens mogelijk massaal in zelfisolatie toen ze ontdekten dat ze waren blootgesteld. Daardoor kon het aantal nieuwe coronagevallen mogelijk snel stijgen om daarna weer flink af te nemen, opperde epidemioloog John Edmunds volgens Newsweek.

Ook de vakantietijd speelt mogelijk een rol. „Scholieren nemen het virus niet meer mee naar huis als ze in de klas besmet raken”, zei Edmunds. „Dat zet vermoedelijk de rem op het aantal coronabesmettingen.”

14.06 - Israël scherpt quarantaineplicht aan, ook voor reizende Nederlanders

De Israëlische autoriteiten hebben uit angst voor een nieuwe uitbraak van het coronavirus de quarantaineplicht uitgebreid. De verplichting wordt volgens plaatselijke media vanaf 6 augustus van kracht voor nóg achttien landen inclusief Nederland. Op de nieuwe lijst landen voor de quarantaineplicht komen dan ook Bulgarije, Duitsland, Frankrijk, Griekenland, Italië, IJsland, Oekraïne, Tsjechië, de VS en een reeks Afrikaanse landen te staan.

De verplichting betekent dat de reiziger die aankomt in Israël zichzelf ten minste zeven dagen moet isoleren en zich twee keer moet laten testen voor de quarantaine kan worden beëindigd. De reisbeperking geldt ook voor gevaccineerde reizigers of mensen die van het virus zijn hersteld. Een aantal Afrikaanse en Latijns-Amerikaanse landen wordt vrijdag juist weer van de lijst afgehaald, inclusief Kenia en Panama, aldus de krant Haaretz.

12.03 - Meer dan 1000 meldingen menstruatiestoornis na vaccin

Bijwerkingencentrum Lareb heeft tot dusver meer dan duizend meldingen van menstruatiestoornissen na een coronavaccinatie ontvangen. Het gaat om klachten zoals het uitblijven van de menstruatie, heviger menstruatie, doorbraakbloedingen en bloedingen na de overgang. Het is nog niet duidelijk of het gaat om bijwerkingen van de coronavaccins, aldus Lareb.

Het is de eerste keer dat Lareb rapporteert over de gemelde menstruatiestoornissen. De meldingen worden volgens het bijwerkingencentrum nader onderzocht. Volgens directeur van Lareb Agnes Kant wil dit nog niet zeggen dat het om bijwerkingen van de vaccins gaat. „Dit soort menstruatiestoornissen komen normaal ook veel voor.” Als veel mensen een vaccin krijgen, zullen zich dus ook veel mensen melden met menstruatiestoornissen, die ze anders mogelijk ook hadden gehad. Anderzijds wordt niet elke menstruatieklacht gemeld, aldus Kant. „Dus het kan ook zijn dat er wel iets van een bijwerking speelt, misschien iets hormonaals. We kunnen er nog niet veel over zeggen.”

Lareb ontving ook nieuwe meldingen van trombose in combinatie met een laag aantal bloedplaatjes na een prik met AstraZeneca of Janssen. Het gaat om 33 meldingen na AstraZeneca, waarbij het in achttien gevallen vrijwel zeker de zeldzame bijwerking betrof. Er kwamen zeven meldingen binnen na een prik met Janssen, waarbij het in drie gevallen vrijwel zeker om de zeldzame bijwerking ging. Bij de vorige rapportage, begin juli, ging het nog om 34 meldingen, waarvan 18 vrijwel zeker de zeldzame bijwerking betroffen (17 AstraZeneca en 1 Janssen).

De meldingen van de zeldzame bijwerking kwamen van veertien vrouwen en zeven mannen. Hiervan waren er zes tussen 20 en 40 jaar oud, drie tussen 40 en 60 jaar en twaalf ouder dan 60 jaar. De klachten traden op binnen een dag tot een maand na de prik, achttien keer na de eerste vaccinatie en drie keer na de tweede vaccinatie. Bij de andere meldingen is er misschien ook een verband met de vaccinatie, maar is het minder duidelijk dat het om de specifieke bijwerking gaat.

Lareb ontving 271 meldingen van een heftige allergische reactie na vaccinatie. In 67 gevallen ging om een anafylactische reactie, een immuunreactie van het lichaam die gevaarlijk kan zijn. De eerste symptomen begonnen meestal in de eerste 15 tot 30 minuten na de vaccinatie. Alle patiënten zijn volgens Lareb behandeld en hersteld.

De rapportage gaat over de meldingen die tot en met 1 augustus zin binnengekomen, over ongeveer 20 miljoen gegeven vaccins. In totaal gaat het om 112.677 meldingen, waarvan 86.597 over de eerste vaccinatie en 26.080 over de tweede. De meest gemelde bijwerkingen zijn hoofdpijn, algehele malaise, vermoeidheid, spierpijn, rillingen, pijn op de prikplek, koorts, misselijkheid, gewrichtspijn en zwelling op de prikplek.

06.10 - Wuhan test alle inwoners na eerste besmettingen in jaar tijd

De autoriteiten in de Chinese stad Wuhan hebben dinsdag tijdens een persconferentie aangekondigd dat ze alle inwoners van de stad willen testen op het coronavirus. De aankondiging volgt op het nieuws dat er voor het eerst in meer dan een jaar tijd lokale coronabesmettingen zijn vastgesteld in de miljoenenstad.

De centraal gelegen stad met 11 miljoen inwoners staat bekend als de metropool waar de coronapandemie uitbrak.

Maandag werden in Wuhan zeven nieuwe besmettingen met het coronavirus vastgesteld. Bij drie van de gevallen gaat het om een lokaal opgelopen besmetting. Het gaat om de eerste cluster sinds de Chinese autoriteiten het virus meer dan een jaar geleden onder controle wisten te krijgen door middel van een strenge lockdown.

04.10 - Japan maakt namen van overtreders coronamaatregelen openbaar

Japan heeft gedreigd de namen van mensen die zich niet houden aan bepaalde coronamaatregelen bekend te maken. De regering zette de dreiging kracht bij door alvast de namen van drie mensen openbaar te maken die zich niet hadden gehouden aan de regels rondom de verplichte quarantaine voor reizigers.

Het Japanse ministerie van Volksgezondheid zei dat de drie overtreders duidelijk contact met de autoriteiten wilden vermijden, nadat ze waren teruggekeerd vanuit het buitenland.

De openbaarmaking van hun namen heeft ervoor gezorgd dat op sociale media wordt gespeculeerd over bepaalde details over de overtreders, zoals over hun baan of woonplaats.

Reizigers die in Japan arriveren, moeten twee weken verplicht in quarantaine. Gedurende de quarantaine dienen ze een app te gebruiken waarmee hun locatie kan worden gevolgd. Ook moeten ze verslag uitbrengen bij de autoriteiten over hun gezondheidstoestand. De verplichte quarantaine geldt voor zowel toeristen als voor Japanse staatsburgers.

03.30 - Weer minder nieuwe coronagevallen en meer ziekenhuisopnames

Steeds minder mensen lopen het coronavirus op. In de afgelopen week zijn waarschijnlijk ongeveer 20.000 tot 22.000 mensen in Nederland positief getest. De druk op de zorg blijft nog wel toenemen, het aantal ziekenhuisopnames is verder gestegen, hoewel daar misschien ook een omslagpunt bereikt is.

Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) komt dinsdag weer met de wekelijkse cijfers over de stand van de uitbraak. Vorige week meldde het instituut dat in de zeven dagen ervoor 37.343 mensen positief waren getest. Dat was 46 procent minder dan de voorgaande week, toen 69.731 mensen positief waren getest.

In de zes dagen na de laatste update zijn 18.774 positieve tests geregistreerd, gemiddeld 3129 per dag. Dat kan betekenen dat het weekcijfer dinsdag ergens tussen de 21.000 en 22.000 zou kunnen uitkomen, wat opnieuw een daling van ongeveer 40 procent zou zijn.

In de wekelijkse update meldt het RIVM ook hoeveel coronapatiënten in de afgelopen week zijn opgenomen in ziekenhuizen. Dat aantal komt mogelijk uit op ongeveer 700, tegen 538 een week eerder. Het aantal nieuwe opnames is de laatste paar dagen wel wat stabieler. Het aantal sterfgevallen dat in een week tijd is gemeld, stijgt hoogstwaarschijnlijk tot ongeveer 30. Vorige week meldde het RIVM 21 sterfgevallen en de week ervoor 14.

Het RIVM berekent dinsdag ook het nieuwe reproductiegetal, dat aangeeft hoe snel het virus zich verspreidt. Dat cijfer stond een paar weken geleden op 3, het hoogste niveau ooit. Afgelopen vrijdag was het gezakt naar 0,7 en dat is het laagste niveau in ruim een jaar tijd. Bij zo’n laag getal kan de uitbraak langzaamaan doven. Het cijfer gaat altijd over de situatie twee weken eerder, omdat recentere cijfers nog niet betrouwbaar genoeg zijn.

Verder meldt het RIVM dinsdag hoeveel mensen vorige week zijn gevaccineerd tegen het coronavirus. Het zijn er waarschijnlijk 850.000 tot 900.000 en dat zou het laagste aantal sinds begin mei zijn. Meer dan 84 procent van de volwassenen heeft in elk geval een eerste prik gehad, en daarmee behoort Nederland tot de top van Europa.