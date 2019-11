Vrouw Al-Baghdadi geeft info over werkwijze IS

De Turkse president Erdogan maakte woensdag bekend dat Asma Fawzi Muhammad al-Qubaysi in juni 2018 werd gearresteerd bij de Syrische grens. Al-Baghdadi had meerdere vrouwen, maar zij was zijn ’eerste vrouw’, wordt gezegd.

De vrouw zou onder andere hebben verteld hoe IS van binnenuit te werk gaat. Details hierover gaven de Turkse autoriteiten niet. „We kunnen bevestigen dat we al veel dingen wisten”, zei een woordvoerder. „Maar we hebben ook nieuwe informatie gekregen die tot nieuwe arrestaties heeft geleid.”

Al-Baghdadi kwam vorige maand om bij een operatie van Amerikaanse speciale eenheden in het noorden van Syrië. Woensdag maakte de Turkse president Erdogan ook bekend dat Turkije naast Al-Qubaysi ook een zus en een zwager van de terroristische leider heeft opgepakt.