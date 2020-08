OPROEP: Thuiswerken tijdens hittegolf

Ⓒ ANP/HH

Het wordt de tweede helft van de week snikheet. In het zuiden, midden en oosten wordt het tropisch warm met 30 tot lokaal 33 graden. Thuiswerkers zullen het dezer dagen gaan missen: de airco op kantoor. Nu we massaal thuis werken in de coronacrisis zijn we op ons eigen vernuft aangewezen. Hoe bereidt u zich voor om de komende week werk gedaan te krijgen in het eigen huis?