Leerling vrijgelaten na arrestatie om bedreigen school Rijswijk

Kopieer naar clipboard

Ter illustratie Ⓒ ANP / ROB ENGELAAR

DEN HAAG - De 18-jarige man uit Wateringen die zaterdag was opgepakt omdat hij zijn middelbare school in Rijswijk zou hebben bedreigd, is vrijgelaten. De politie onderzoekt of iemand anders toegang heeft gekregen tot een account van hem. Volgens een politiewoordvoerster is het echter te vroeg om te zeggen dat de man nu niet meer wordt verdacht van de dreiging.