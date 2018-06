Voor het eerst vrouw baas van politie Londen

Haar benoeming werd woensdag bekendgemaakt. Het korps, the Metropolitan Police geheten, is het grootste van Groot-Brittannië en is verantwoordelijk voor de hele metropool Londen. Het is in 1829 opgericht en werd sindsdien alleen door mannen geleid.

Dagelijks tijdens de lunch het laatste nieuws in je inbox? Aanmelden Ongeldig e-mailadres. Vul nogmaals in aub. Uitschrijven kan met 1 klik