Utrecht wil van studieverenigingen en sportclubs plan van aanpak

„De cijfers lopen nu zo snel op dat er iets moet gebeuren om het tij te keren. Het valt op dat vooral bepaalde groepen jongeren zich minder goed aan de coronamaatregelen houden, waardoor het risico dat zij kwetsbare personen besmetten snel toeneemt. Tegelijk zie ik ook hoe moeilijk het is om vol te houden. Zeker als je niet weet hoelang het nog duurt, je onzeker bent over studie, baan en toekomst en je beperkt wordt in je dagelijkse bewegingsvrijheid. Dit raakt ons allemaal”, aldus Den Oudsten.

„We gaan met mensen in gesprek om te horen wat zij nodig hebben en wat zij en wij kunnen doen. Maar feit blijft dat we, om te voorkomen dat we straks voor nog lastiger besluiten komen te staan, nu moeten volhouden en onze verantwoordelijkheid nemen. Alleen samen kunnen we verdere verspreiding van het coronavirus voorkomen.”

Naast de gesprekken komen er extra campagnes, ook vooral gericht op jongeren. Binnen de Veiligheidsregio Utrecht loopt deze maand nog de campagne ’Hou vol’ en in de stad Utrecht loopt de campagne ’Thirty030’ #KILLDE2EGOLF. Ook in andere gemeenten in de regio Utrecht lopen diverse campagnes.

Er komt waar mogelijk ook verscherpte handhaving op naleving van de maatregelen, meldt de Veiligheidsregio Utrecht. „Zoals het versneld sluiten van instellingen of locaties waar een besmettingshaard is ontstaan. Doel is verdere besmetting zo snel mogelijk in te perken. De Veiligheidsregio zet ook in op aanscherping van toezicht en handhaving in parken, gebieden met een risico op illegale feesten en sectoren waar bovenmatig veel besmettingen plaatsvinden.”