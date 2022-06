Kabinet gaat door met stikstofplannen: tribune vol teleurgestelde boeren

Tal van boeren trokken dinsdag naar de Tweede Kamer, waar gestemd werd over het stikstofbeleid van natuurminister Christianne van der Wal en landbouwminister Henk Staghouwer. Oppositiepartijen dienden diverse moties in, onder meer om het kabinet naar huis te sturen, maar die kregen geen meerderheid. Wel zijn er moties aangenomen met de strekking dat andere sectoren (zoals industrie) een gelijke bijdrage moeten leveren. BBB en JA21 probeerden het kabinet op een andere koers te zetten door een kopie van een motie die door VVD-leden was ingediend op het congres (en werd aangenomen) ook in de Tweede Kamer in stemming te brengen. Ook die werd weggestemd door een ruime meerderheid van de Kamer, inclusief de VVD-fractie.

Wel zijn moties aangenomen die wat scherpe randjes van het beleid halen én wordt CU-bewindsman Henk Staghouwer opnieuw aan het werk gezet. De Kamer sprak zich met ruime meerderheid uit voor een duidelijker perspectief voor de boeren, iets wat Staghouwer in een tientallen kantjes tellende brief niet kon geven. De CU-bewindsman was dinsdag afwezig bij een persconferentie over de boerenacties, waarbij VVD-bewindsvrouw Van der Wal de kastanjes uit het vuur mocht halen.

Tribune vol boeren

Boeren - die massaal op de publieke tribune zaten tijdens de stemmingen - dropen teleurgesteld af nadat de Kamer zich achter de kabinetsplannen schaarde. Boer Koos Cromwijk, die afgelopen week geëmotioneerd Kamerleden toesprak, kondigde voor de deur van het parlement nieuwe boerenacties aan. Hij is teleurgesteld in regeringspartijen VVD, CDA en CU. „Meneer Gert-Jan Segers sprak over een beschaafde burgeroorlog, maar stemt nu wel gewoon voor. Dat geldt ook voor de VVD’ers”, briest hij. Hij voorspelt dat ’boeren, burgers, vissers en Groningers’ zich gaan verzetten ’tegen een overheid die niet wil luisteren’. Of er meer acties komen? „We kunnen niet anders. We hebben nog een paar hele goede kaarten achter de hand.”

Een motie van D66-Kamerlid Tjeerd de Groot - waarin de minister werd opgeroepen om hard in te grijpen als provinciebestuurders ’eventuele vertraging’ veroorzaken bij uitvoering van het Haagse beleid - werd aangehouden. Volgens De Groot was er geen zicht op een meerderheid. Onder andere coalitiepartij CU kondigde aan tegen dat plan te stemmen.

