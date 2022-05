Toename fraudezaken met ontwikkelingsgeld: 3,1 miljoen in foute handen

De zaken die vorig jaar werden bewezen, variëren van een met 10 euro verhoogde factuur in Oeganda tot gesjoemel voor 2,2 miljoen euro bij een hulpproject in Zuid-Soedan. Ook werd voor ruim 10.000 euro aan spullen buitgemaakt bij een overval in de Centraal Afrikaanse Republiek en was er sprake van nepotisme in Ethiopië.

Dat blijkt uit het jaarverslag van minister Liesje Schreinemacher (Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking). Het Expertisecentrum Malversaties van het ministerie kreeg vorig jaar 115 meldingen van mogelijke fraude met ontwikkelingsgeld. In de jaren ervoor waren er jaarlijks niet meer dan 74 meldingen. Van de 115 meldingen in 2021 zijn er vijftig gegrond verklaard en veertig nog in onderzoek.

Registratiemethode

Schreinemacher wijt het hogere aantal fraudemeldingen deels aan een nieuwe registratiemethode. Meerdere meldingen over één hulpprogramma worden nu los van elkaar geregistreerd. Ook zegt de minister dat er meer aandacht is voor het opsporen van fraude en corruptie. Zo krijgen medewerkers workshops en trainingen.

Op dit moment lopen nog 69 onderzoeken naar fraudemeldingen in de afgelopen jaren. Dat sommige meldingen na vier jaar nog altijd niet zijn opgehelderd, kan volgens een woordvoerder van Schreinemacher verschillende oorzaken hebben. „Hierbij valt te denken aan een onveilige context waarin dit soort onderzoeken moet worden uitgevoerd”, zegt de woordvoerder. „Ook de reisbeperkingen veroorzaakt door corona kunnen van invloed zijn geweest.”

Dertig landen

In totaal spendeerde het kabinet vorig jaar 3,7 miljard euro aan ontwikkelingshulp. De afgelopen vijf jaar lag het percentage bewezen fraudegevallen op het totale ontwikkelingshulpbudget niet boven de 0,5 procent. „Toch mag Nederlands belastinggeld niet verloren gaan aan corruptie”, zegt VVD-Kamerlid Jan Klink. Hij noemt het ’zorgelijk’ dat het afgelopen jaar voor ruim 3,1 miljoen euro aan fraudegevallen is bewezen.

Nederland geeft ontwikkelingshulp aan zo’n dertig landen. Het meeste geld gaat naar landen in vier ’focusregio’s’: de Sahel, de Hoorn van Afrika, het Midden-Oosten en Noord-Afrika.