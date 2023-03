Grote brand in Anna Paulowna, deeltjes zonnepanelen vrijgekomen

Kopieer naar clipboard

Ⓒ Inter Visual Studio

ANNA PAULOWNA - Bij een grote brand in een bedrijfsgebouw in Anna Paulowna (Noord-Holland) is in de nacht van donderdag op vrijdag veel rook ontstaan. Uit een meting van de brandweer blijkt dat daarbij geen asbest is vrijgekomen, maar wel deeltjes van zonnepanelen.