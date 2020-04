Verdachte doodsteken Rik van de Rakt drie keer opgepakt

Ⓒ Hollandse Hoogte

Het Openbaar Ministerie, de politie Oost-Brabant, de gemeente Bernheze en het ministerie van Justitie en Veiligheid zijn om privacyredenen zeer terughoudend met het verstrekken van gegevens over de man die wordt verdacht van het doodsteken van Rik van de Rakt (18). Uit onderzoek van De Telegraaf blijkt dat dit Abdallah A. (25) is. Hij werd in 2018 nog veroordeeld.