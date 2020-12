Precies één jaar geleden meldde China eerste Covid-19-gevallen aan de WHO

In december 2019 werden in Wuhan plotseling veel mensen met “symptomen van een longontsteking van onbekende oorsprong” opgenomen. China lichtte de Wereldgezondheidsorganisatie WHO officieel in op 31 december over de uitbraak van het toen nog mysterieuze longvirus. Er waren op dat moment 44 besmettingen vastgesteld, 11 mensen waren er toen slecht aan toe.

Noodtoestand

De WHO communiceerde vervolgens op 4 januari 2020 voor het eerst over het virus, maar wachtte uiteindelijk wel tot 30 januari om de noodtoestand uit te roepen. Op 11 februari kreeg de ziekte de naam “COVID-19”. Een maand later werd de crisis officieel omgedoopt tot een pandemie.

De oorsprong van het coronavirus zou een markt in Wuhan zijn waar allerlei levende dieren werden verhandeld. Het virus zou zijn overgesprongen van dier, mogelijk een vleermuis, op mens.

Toch zijn er nog veel andere hypotheses en zelfs complottheorieën over hoe het virus ontstaan is en verspreid werd zo schrijft Het Nieuwsblad.

Van 10.000 besmettingen

Het virus verspreidde zich in de eerste helft van januari over heel China en het aantal besmettingen in het land liep tijdens die maand op tot meer dan 10.000. Midden januari dook het virus ook op in buurlanden en landen waarmee China veel internationaal verkeer had. Onder meer in Japan, de VS, Frankrijk, Australië, Duitsland, Italië en Spanje werden er in januari al besmettingen vastgesteld.

In Europa was de situatie in het voorjaar vooral in Italië en Spanje dramatisch, met onder meer schrijnende beelden van ziekenhuizen waar patiënten wegens plaatsgebrek op de grond lagen.

Naar 82 miljoen besmettingen

Wereldwijd zijn er inmiddels meer dan 82 miljoen besmettingen gemeld en vielen er al meer dan 1,7 miljoen dodelijke slachtoffers. In Nederland gaat het om ruim 780.000 gevallen en ruim 11.000 doden.

Bekijk ook: Diederik Gommers en Ernst Kuipers willen ziekenhuispersoneel maandag al inenten

Inmiddels is er een vaccin dat in heel Europa en de rest van de wereld wordt gebruikt, behalve in Nederland. Wij starten pas 8 januari, terwijl de grote bulk in Nederland pas vanaf de 18e aan de beurt komt.