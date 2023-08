Italiaanse kaasmaker doodgedrukt door duizenden vallende kazen

BERGAMO - De 74-jarige Giacomo Chiapparini was praktisch zijn hele leven druk in zijn kaasmakerij in Lombardije. En door een noodlottig ongeval stierf hij in het harnas. Doordat in de kaasmakerij een plank afbrak, vielen meerdere kaaswielen van zo’n 40 kilo per stuk op de oude kaasmaker. Uiteindelijk raakten zo’n 15.000 kaaswielen van zijn plaats.

De kazen en planken moesten volgens de brandweer met de hand worden verplaatst om de man te bevrijden. Dat duurde ongeveer 12 uur en er werden meer dan 100 hulpverleners ingezet. In het pakhuis in het stadje Romano di Lombardia, ten zuiden van Bergamo, lagen in totaal 25.000 kaaswielen van Grana Padano. De Italiaanse politie is ondertussen druk met het onderzoek.