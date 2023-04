12-jarige jongen opgepakt voor dood van vrouw (60) in Engeland

Marcia Grant (60) kwam woensdagavond om het leven nadat ze voor haar woning overreden werd door haar eigen wagen, in bijzonder onduidelijke omstandigheden. De politie pakte niet veel later in de nabijheid een 12-jarige jongen op, die in het bezit was van een mes.

De jongen – wiens naam om juridische redenen niet bekendgemaakt wordt – moet vrijdag voor de jeugdrechtbank verschijnen.