Jessica B. voor rechter om moord op man Tjeerd

LIVE – Verslaggever Zander Lamme is bij de rechtszaak aanwezig. Zijn tweets lees je onderaan dit artikel.

De vrouw uit Kollumerzwaag wordt verdacht van het vermoorden van haar echtgenoot Tjeerd van Seggeren (37) in juli vorig jaar. Het lichaam werd op de ochtend van zondag 9 juli 2017 aangetroffen in een weiland in Zwaagwesteinde (Fries: De Westereen).

De man had forse hoofdwonden. Van Seggeren had daarvoor een muziekfestival bezocht. Een van de scenario's is dat Van Seggeren was aangereden, waarna zijn lichaam mogelijk is verplaatst. In december 2017 werd zijn vrouw aangehouden.

Er zijn verfsporen aangetroffen op het lichaam van Van Seggeren en in haar auto. Telefoongegevens wijzen uit dat haar mobiel in de buurt van Van Seggeren was rond het vermoedelijke tijdstip van zijn dood. De weduwe stond bij de aanhouding op het punt om met de kinderen te vertrekken naar haar geboorteland Duitsland.

Haar in Duitsland woonachtige moeder werd in augustus 2018 opgepakt voorafgaand aan een pro-formazitting in de zaak. Zij is eind die maand vrijgelaten, maar wordt nog wel verdacht van betrokkenheid.