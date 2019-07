Nep-advocate troggelt villa af van ernstig zieke man

Dat gebeurde door een vrouw die zich uitgaf als advocate. De 73-jarige ondernemer woont net over de grens in het Belgische Schoten.

Cees V. werd november vorig jaar bruut overvallen in zijn eigen huis aan de Elfenbankdreef, zo schrijft Het Laatste Nieuws. De ondernemer werd ernstig mishandeld en belandde na een hersenoperatie in een revalidatiekliniek.

Samira

In de herstelkliniek werd hij plots bezocht door de 40-jarige Samira M. Ze stelde zich voor als advocaat. De vrouw houdt hem de maanden daarna diverse contracten en papieren voor die hij blind tekent.

Later blijkt dat de nog ernstig zieke man afstand heeft gedaan van zijn villa aan de nieuwe vrouw die dankzij de contracten opeens zijn partner is. Ook heeft hij fiat gegeven aan een lening van 130.000 euro voor de vrouw.

Nep-advocaat

Tijdens het onderzoek naar de huisoverval ontdekken agenten dat Samira helemaal geen advocaat is. Ze is nu aangeklaagd wegens valsheid in geschrifte, onrechtmatig gebruik van titels en het uitbuiten van een psychisch verzwakt persoon. Ze zit nog steeds in de cel.

De zakenman is nu weer een nieuwe zaak begonnen tegen Samira in de hoop zo zijn eigen huis weer terug te krijgen. De rechter heeft in de tussentijd bepaald dat de vrouw niks mag doen met het huis.