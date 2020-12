Maker Efteling-pornofilm door het stof: ’We raakten opgewonden...’

In het normale leven is Kruijt glamour- en fetisjfotograaf. Daarnaast maakt hij al 22 jaar erotische films. Maar hij zegt nu verrast te zijn door het opduiken van de seksvideo, die hij afgelopen zomer maakte. „Het is nooit de bedoeling geweest om het in omloop te brengen. En zeker niet dat het de Efteling zou schaden, dus bij dezen al meteen de excuses.”

Volgens Kruijt zijn hij en een stel vrienden voor hun lol naar de Efteling gegaan. „Daar is het park ook voor bedoeld.” Na afloop ging de vriendengroep naar een gehuurd vakantiehuisje. „Wij waren daar, door de omstandigheden raakt iedereen in een geile bui en is het gewoon gefilmd”, legt de fetisjfotograaf uit.

Inschattingsfoutje

Het filmpje was niet bedoeld voor groot publiek, en al helemaal niet voor de Nederlandse markt, stelt de maker. „Wij zijn stom geweest te denken hier in de buitenlandse markt iets mee te doen op het internet.” Kruijt zegt dat dit soort video’s in bepaalde landen gewild is, en twijfelde nog om de video voor Nederlanders af te schermen.