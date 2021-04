Inbrekers eten, drinken en chillen op volkstuinencomplex: ’Die fles port doet nog het meest pijn’

De voordeur van het huisje van Aldert Dekker is zo beschadigd dat er een nieuwe in moet. Ⓒ George Stoekenbroek

DEN HELDER - Kaarsjes aan in het ene huisje, de kachel aan en lekker chillen met een koekje en een drankje in het andere. Maar vooral veel schade. Inbrekers hebben afgelopen weekend aardig huisgehouden op volkstuinencomplex Texelstroom. „Ik voel me hier niet veilig meer”, zegt een van de slachtoffers.