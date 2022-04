Aantal verkeersslachtoffers met ernstig letsel blijft stijgen: ’Ik ben zo goed als arbeidsongeschikt’

Dat stelt VeiligheidNL, kenniscentrum voor letselpreventie, op basis van opnames op de spoedeisende hulp in ons land. ,,Een zorgwekkende ontwikkeling, helemaal als je weet dat het de ambitie van de verschillende overheden is te streven naar nul verkeersslachtoffer in 2050”, zegt directeur/bestuurder Martijntje Bakker.

,,Deze ambitie raakt echt uit zicht, want in totaal kwamen er 110.000 verkeersslachtoffers in 2021 op de SEH binnen. Er moet dus echt iets gebeuren”, meent Bakker, die zich vooral zorgen maakt over de bijna vijftigduizend fietsslachtoffers die in 2021 met ernstig letsel de SEH-afdeling bezochten. ,,Van hen had ruim twee derde een fractuur en één op de vier hersenletsel. Dan heb je het over ruim elfduizend fietsslachtoffers met hersenletsel in een jaar tijd, waarvan ruim de helft 55 jaar of ouder was.”

Elektrische fietsen

Preventie is essentieel om het tij te keren, zeker omdat veel ongevallen gebeuren met een e-bike. Bakker: ,,Elektrische fietsen worden steeds normaler in het verkeer, voor jong en oud. Het lijkt erop dat mensen op een elektrische fiets een verhoogd risico op een ongeval hebben. Verdiepend onderzoek zal moeten uitwijzen hoeveel groter dat verhoogd risico is en moeten duiden welke oorzaken hier ten grondslag aan liggen.”

,,Het is van belang om fietsers hier goed over te informeren en ook goed te oefenen”, vervolgt Bakker, ,,voordat je aan het verkeer deelneemt omdat het een ander rijgedrag vraagt. Want het is ook opvallend dat veel ongevallen eenzijdig zijn, dus zonder betrokkenheid van andere verkeersdeelnemers.”

Angelique (37): ’Ik heb geluk gehad’

Dat een val je leven in één klap kan veranderen weet de 37-jarige Angelique Wammes uit Amersfoort. In 2015 liep ze een hersenschudding op bij een val met haar fiets. ,,Ik heb nog geen idee hoe dat is gekomen, maar ik weet wel dat ik geluk heb gehad dat ik een helm droeg. Nadat ik voor 90 procent hersteld was, werd ik vervolgens in juli 2019 onwel op de fiets en kwam weer ten val. Daarbij raakte ik bewusteloos en ben vijf uur van die dag kwijtgeraakt in mijn geheugen.”

Angelique Wammes en voorop haar partner Esther Bouman. Ⓒ Eigen foto

,,Ik dacht het gaat wel over en na de zomervakantie kan ik weer gewoon lesgeven als scheikundedocent. Maar het herstel kwam niet en inmiddels ben ik zo goed als arbeidsongeschikt. ,,Ik werk nu vier tot zes uur in een rijwielzaak. Ik hoop dat uit te breiden naar acht uur, maar dan houdt het echt op. Ik ben fysiek zo fit als wat, maar cognitief kan ik het niet aan als er teveel prikkels zijn. Naar de bioscoop lukt niet meer, uit eten kan alleen als het er rustig is en het tafeltje in een hoekje van het restaurant staat. Ook alleen fietsen gaat niet, omdat ik het verkeer niet meer kan ’lezen’. Kan situaties niet goed inschatten en weet soms niet waar ik ben. Gelukkig heb ik samen met mijn partner Esther een tandem aangeschaft, zodat we er samen toch actief tussenuit kunnen.”