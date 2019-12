Man (39) overleden na ongeluk in Zwolle

Brandweerduikers hadden de man uit het water gehaald, waarna hij met spoed naar het ziekenhuis werd gebracht. Ⓒ Persbureau Meter

ZWOLLE - Een 39-jarige man uit Dalfsen, die dinsdagavond met zijn auto in het water belandde naast de Nieuwendijk in Zwolle, is aan zijn verwondingen overleden. Bij het ongeluk waren geen andere voertuigen betrokken, maakte de politie bekend.