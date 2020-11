Kippenvel in Arnhem om doodgeslagen Jan (73)

De organisatie had gekozen voor twee minuten stilte als eerbetoon aan de gepensioneerde leraar economie aan het Arentheem College in Velp. Bloemen, lichtjes en kaarsen waren het decor van een herdenking met tranen en kippenvel.

Vrijwel alle aanwezigen stonden met lichtjes, kaarsjes en bloemen langs een aantal straten in het Arnhemse Spijkerkwartier om hem te herdenken. Kruitwagen werd vorige week pal voor zijn woning aan de Spijkerstraat door een groepje jongens in elkaar geschopt en geslagen nadat ze hem eerst van zijn fiets hadden getrokken.

De man overleed later die avond in het ziekenhuis. De politie heeft acht verdachten – in leeftijd van 15 tot 18 jaar oud – aangehouden.

Ⓒ EPA

Arnhem’s burgemeester Ahmed Marcouch was zaterdagavond bij de herdenking aanwezig om zijn medeleven te betuigen. „Deze monsterlijke schoppartij heeft een enorme impact onder de inwoners van de stad. Het verlies van een Arnhemmer is groot.”

Ⓒ EPA

Michael Bouwman – een goede vriend van de omgekomen Arnhemmer – heeft geen woorden voor het zinloze geweld waarvan Kruitwagen slachtoffer is geworden. „Ik krijg iedere keer weer kippenvel als ik aan hem denk, naar de bloemenzee kijk of naar de overweldigende hoeveelheid lichtjes en kaarsjes bij zijn woning kijk.”