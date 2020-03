Trump: term ’Chinees virus’ helemaal niet racistisch

China en de VS hebben elkaar de afgelopen tijd herhaaldelijk verwijten gemaakt over het coronavirus. Een woordvoerder van het Chinese ministerie van Buitenlandse Zaken schreef vorige week op Twitter dat „het Amerikaanse leger de epidemie misschien wel naar Wuhan heeft gebracht.” Het virus dook eind vorig jaar voor het eerst op in die Chinese metropool.

Trump deed eerder deze week zijn beklag over die bewering. „Ik stel het niet op prijs dat China zegt dat ons leger erachter zit”, zei hij dinsdag tegen verslaggevers. Een dag later sprak de president op Twitter expliciet over het „Chinese virus.” Dat kwam hem ook in eigen land op kritiek te staan. Critici vrezen dat dergelijke uitspraken kunnen leiden tot een hetze tegen Amerikanen van Aziatische afkomst.