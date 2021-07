Vader Tanja Groen: ’Verschrikkelijk wat er met Peter R. de Vries is gebeurd’

Arie en Corrie Groen zaten dinsdagavond tv te kijken toen de telefoon rinkelde. „Het coldcaseteam uit Heerlen belde. Ze vroegen of we het nieuws al gezien hadden, maar we zaten naar een andere zender te kijken. Toen hebben we snel de tv omgeschakeld. We zitten nog steeds te kijken”, vertelt vader Arie aangedaan vanuit Schagen. Dochter Tanja studeerde in Maastricht toen ze in 1993 spoorloos verdween.

Peter R. de Vries was onder meer vertrouwensman van de familie Groen en van de ouders van Nicky Verstappen uit Heibloem. Nicky verdween in 1998 tijdens zomerkamp op de Brunssummerheide en werd een dag later dood teruggevonden. Moeder Berthie geeft geëmotioneerd aan dat ze op dit moment geen vragen wil beantwoorden. De Vries zat enkele weken geleden nog samen met de ouders van Nicky bij een pro-formazitting in de hogerberoepszaak tegen Jos Brech die wordt verdacht van het ontvoeren, misbruiken en doden van Nicky.

De afgelopen weken was De Vries intensief bezig met die andere Limburgse zaak: de verdwijning van Tanja Groen. In een persconferentie kondigde hij een inzamelingsactie aan. Hij wilde een miljoen euro inzamelen voor een ultieme poging om Tanja nog te vinden. „Net nu hij bezig was om de zaak van m’n dochter op te lossen gebeurt dit. Verschrikkelijk”, verzucht vader Arie.