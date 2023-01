Premium Het beste van De Telegraaf

Vrees voor reactie Rusland Israël niet blij met Amerikaanse wapenleveringen aan Oekraïne uit overzeese voorraad

Door Ralph Dekkers Kopieer naar clipboard

Het Pentagon breekt zijn overzeese voorraden aan om het Oekraïense tekort aan artilleriegranaten weg te poetsen. Ⓒ ANP / AFP

TEL AVIV - De Verenigde Staten gaan honderdduizenden artilleriegranaten die ze hebben opgeslagen in Israël aan Oekraïne leveren. Een deel is al naar Europa overgebracht en zal op korte termijn aan Kiev worden verstrekt. Daarmee dreigt Israël, dat probeert zo veel mogelijk een neutrale koers te varen, de toorn van Moskou over zich af te roepen.