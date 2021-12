Veel overlevenden tornado’s VS hebben niets meer: ’Mensen, dieren, de rest. Allemaal weg’

Het noodweer heeft vrijdag en zaterdag een ongekende ravage aangericht in delen van de VS. De burgemeester van Dawson Springs in Kentucky schat dat zo’n 75 procent van de plaats is weggevaagd. Daar leefde ongeveer een derde van de circa 2500 inwoners onder de armoedegrens. Zij zijn vaak ook niet verzekerd. Huizen die nog wel overeind staan, zitten volgens de lokale autoriteiten vermoedelijk nog een maand zonder stroom.

Tornado’s teisterden acht staten en hebben het leven gekost aan 88 mensen. De meeste doden vielen in Kentucky. Daar zei gouverneur Andy Beshear dat de huizen soms volledig zijn weggevaagd. „Mensen, dieren, de rest. Allemaal weg.” Zijn echtgenote Britainy haalt speelgoed op voor getroffen kinderen en voor dakloze gezinnen zijn noodopvanglocaties opgezet.

„Bij sommige mensen weet ik niet of ze hier ooit volledig van gaan herstellen”, zei politicus Whitney Westerfield uit de Senaat van Kentucky tegen de nieuwszender. „Zeker niet in emotioneel of psychisch opzicht. Huizen en gebouwen kunnen uiteindelijk worden hersteld, maar dit soort gebeurtenissen blijven gemeenschappen en gezinnen nog lang achtervolgen.”