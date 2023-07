Laurens Dassen herkozen tot lijsttrekker van Volt

Op dit moment heeft Volt drie zetels in de Tweede Kamer. Volgens de laatste Peilingwijzer kan Volt rekenen op vier tot acht zetels. „Ik voel de urgentie en enorme energie om samen met alle Volters de campagne tot een groot succes te maken”, laat Dassen (37) weten in reactie op zijn herverkiezing.

De afgelopen jaren viel Dassen niet erg op in debatten. Wel was er in de media veel aandacht voor het vertrek van Nilüfer Gündoğan uit de Volt-fractie. Zij werd door Dassen beticht van grensoverschrijdend gedrag. Gündoğan ging door als zelfstandig Kamerlid. Vorig week meldde zij nog niet te weten of zij zich opnieuw verkiesbaar stelt bij de Kamerverkiezingen in november.

Dassen was voorgedragen door het Volt-partijbestuur voor een nieuwe periode. „Vijf jaar geleden nam Laurens ontslag om Volt Nederland te helpen oprichten, met alleen zijn spaargeld en medevrijwilligers”, zeggen Volt-voorzitters Rob Keijsers en Denise Filippo. „Sindsdien heeft hij iedere dag opnieuw laten zien dat nieuwe politiek mogelijk is: met inhoudelijk en positief werk in de Tweede Kamer dat zich niet bezig houdt met Haags gehakketak maar met de toekomst van Nederland en Europa.”