’Binnen vijf tot tien jaar drinkwatertekort in Amsterdam’

De capaciteit voor het maken van drinkwater moet volgens het dagblad met ruim een kwart omhoog, als alle woningbouwplannen voor de regio Amsterdam doorgaan.

De gevolgen van een tekort aan drinkwater zullen volgens wethouder Egbert de Vries snel merkbaar worden. „Als we niets doen, valt de druk weg en komt boven in een flat bijvoorbeeld geen water meer uit de kraan, of moet het water in de zomer gerantsoeneerd worden”, tekent Het Parool op.

Drinkwatertarief

Drinkwatervoorzieningsbedrijf Waternet zal, om aan de grotere vraag naar drinkwater te kunnen voorzien, investeringen „waarbij tientallen miljoenen euro’s zijn gemoeid” moeten doen. Die investeringen zullen volgens Het Parool „een opdrijvend effect” krijgen op het drinkwatertarief dat Amsterdammers betalen.