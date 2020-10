Schimmige beweging krijgt volop belastingvoordelen: ’Wat is nut van sekte?’

De inval vorige week bij het klooster Graefenthal bracht misstanden bij een sektarische organisatie aan het licht. Ⓒ anp/hh

Amsterdam - De Orde der Transformanten, in het nieuws vanwege aanslagen, kindermisbruik, verkrachting, wapenbezit en mishandeling, krijgt volop belastingvoordelen in Nederland. De overheid probeerde in 2017 vergeefs de ANBI-status die dit mogelijk maakt in te trekken. Een meerderheid in Den Haag ziet nu aanleiding om de hele ANBI-procedure te heroverwegen.