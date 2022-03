Nederland gaat meer gas oppompen uit velden onder de Noordzee

In een debat over leveringszekerheid gaf de bewindsman aan dat er komende maanden een ’ommezwaai’ in het Nederlandse energiesysteem te zien zal zijn. Normaliter vullen private partijen in de warme zomermaanden onze bergingen tegen lage gasprijzen. Maar nu de prijzen omhoog zijn gevlogen, hebben marktpartijen geen ’prikkel’ om die bergingen te vullen.

Voorraden

Jetten zal binnen enkele weken een maatregelenpakket bekend maken hoe die voorraden alsnog worden gevuld. Die maatregelen variëren van het ’afdekken van prijsrisico’s’ tot het ’vullen van bergingen door een door de overheid te bepalen partij’.

In de Kamer zijn veel zorgen over leveringszekerheid. Hoewel de bergingen – onder andere door een relatief warme winter en minder verbruik – nu nog relatief goed gevuld zijn, willen Kamerleden ook voor de komende maanden garanties. Jetten zegt dat hij wel in de markt moet ingrijpen omdat hij anders die garanties niet kan geven.

Naast inzetten op verduurzaming met een grote campagne voor bewust energieverbruik, zal Nederland ook snel stappen zetten om Europa en Nederland te voorzien van ander gas. In de Eemshaven wordt met spoed een drijvend ponton gebouwd voor de aanvoer van lng, vloeibaar gas. Hoewel dit gas momenteel kostbaar is, kan de komende jaren vanuit de Nederlandse haven een groot deel van Duitsland en bijvoorbeeld ook België worden bevoorraad. Onder andere de Nederlandse Gasunie riep hier al toe op.

Kamerleden van GL, PvdA en PvdD riepen de minister onder andere ook op om het ’bescherm en herstelplan gas’ in werking te laten treden. Hiermee kunnen onder andere grote bedrijven die veel gas verbruiken worden afgeschakeld.

Jetten zegt dat dat momenteel niet mogelijk is, omdat er in Nederland geen sprake is van een gascrisis nu onze voorraden nog goed gevuld zijn. De bewindsman wijst erop dat veel grote bedrijven hun productie – als gevolg van de sterk stijgende prijzen – al hebben teruggebracht.

Bekijk ook: Gazprom blijft gas exporteren naar Europa via Oekraïne

Grootverbruikers

Wel is bij zo’n 49 bedrijven navraag gedaan welke mogelijkheden de bedrijven zien om versneld gasverbruik te verminderen in geval deze voorraden ’opraken’. Jetten kondigde wel aan het aantal grootverbruikers in kaart te gaan brengen en onderzoekt mogelijkheden voor snellere verduurzaming, bijvoorbeeld door handhaving.

Een andere optie die nog boven de markt zweeft, is het verder opstoken van kolencentrales, die na het Urgenda-vonnis zijn afgeschaald en deels zijn uitgekocht. Deskundigen van onder meer TNO en de TU Eindhoven pleitten daar recent nog voor. Jetten sluit niet uit dat er op termijn meer kolen moeten worden verstookt, maar wil eerst nadere analyses laten maken. „Ik verwacht overigens niet dat het verder openen van kolencentrales tot een prijsreductie leidt.”