Tuimelaars gezien voor Noord-Hollandse kust

Tuimelaars komen van nature voor in de Noordzee, maar tegenwoordig worden ze nog maar zelden gezien in het Nederlandse deel. Tuimelaars waren vroeger de meest voorkomende dolfijnen in de Noordzee. In de tweede helft van de vorige eeuw werden ze echter zeldzaam en vanaf de jaren zestig worden ze nog maar af en toe gezien, aldus Ecomare.

In 2004 werden langs de Noord-Hollandse kust en in het Marsdiep bij Texel twee groepen tuimelaars gezien. De tweede groep bestond waarschijnlijk uit ruim honderd dieren. Dat was volgens Ecomare een sensationele waarneming, aangezien het toen ruim vijftig jaar geleden was dat tuimelaars in het Marsdiep waren gespot. In de jaren dertig leefde er wel een groep van veertig tuimelaars in het Marsdiep, maar die dieren verdwenen met het afsluiten van de Zuiderzee.

De vrijdag gespotte tuimelaars blijven mogelijk nog een tijdje, denkt Ecomare. De dolfijnen jagen meestal in groepen op scholen vis en momenteel zwemmen veel vissen als haring en sprot voor de kust.