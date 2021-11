Stel ontkent vlucht uit quarantainehotel: ’Behandeld als criminelen’

Het stel, dat uit Barcelona komt, zegt zich gecriminaliseerd en slecht behandeld te voelen. De twee beweren niet van plan te zijn geweest om te vluchten, maar claimen alle stappen voor hun vertrek zorgvuldig te hebben doorlopen. Ze zouden alles met de politie en de GGD hebben besproken. ,,We waren de hele tijd helder en eerlijk, lieten alle documenten zien, en stapten in het vliegtuig. Plotseling riepen ze mijn naam om en behandelde de politie ons zeer agressief als criminelen. Terwijl ze ons kort daarvoor toestemming hadden gegeven om te vertrekken”, zegt Pimenta.

Het stel kwam vrijdag terug van een vakantie in Kaapstad. ,,Na een vlucht van meer dan 12 uur moesten we in een onverwarmde kamer wachten op een PCR-test. Er waren 5 mensen om 600 testen af te nemen. Het duurde een eeuwigheid.” 61 reizigers testten positief - van wie 13 de omicronvariant hadden. Pimenta was één van de positieven en werd met de 60 anderen in een hotel in zelfisolatie gezet. Andres moest in quarantaine.

Negatieve sneltest

Volgens Pimenta ondertekende ze een formulier waarop stond dat de quarantaine vijf dagen zou duren, behalve voor diegenen die de afgelopen zes maanden van corona waren hersteld. Dat was bij haar het geval: ze had drie maanden daarvoor corona gehad en was daarvan hersteld. Het stel beweert in het hotel geen enkele informatie, controle of medische behandeling te hebben gekregen. Ze vroegen een tweede PCR aan, zegt Sanz. ,,Maar die werd geweigerd. Het was raar. Niemand antwoordde ons en bijna drie dagen is er niet naar ons omgekeken.”

Uiteindelijk was het stel het zat. Ze kochten sneltests en testten naar eigen zeggen twee keer negatief. Daarop vertrokken ze naar het vliegveld.

,,De politie en GGD-functionarissen zeiden tegen ons: ga maar! We hebben met KLM gepraat en die gaven ons een vlucht voor die middag”, aldus Pimenta. Voor de vlucht van 18 uur passeerden ze zonder moeite alle controles en de check-in. Sanz: ,,Toen we al in het vliegtuig zaten om op te stijgen, werd Pimentas naam werd omgeroepen. De motoren stopten. We zijn opgestaan en naar buiten gegaan.” Volgens Sanz werd Pimenta aangehouden, ’met wel heel slechte manieren.’ Daarna zijn ze overgebracht naar Haren.

Volgens de twee heeft de politie de aanklacht ingetrokken ’in bijzijn van de Spaanse consul’. Ook zou hen excuses zijn gemaakt. Deze ochtend zouden ze ’voor het eerst in 5 dagen’ door een arts zijn behandeld.’ In Haren wachten ze nu op het resultaat van hun tweede PCR-test, aldus TV3.

’Veiligheidsrisico’

Het Openbaar Ministerie verwijst in een reactie op het relaas door naar de Marechaussee. Die laat weten de twee te hebben aangehouden ‘wegens het feit dat ze in quarantaine moesten’. ,,Het is een veiligheids- en gezondheidsrisico als ze een vliegtuig in gingen. Ze moesten in quarantaine blijven en de info die wij hadden is dat ze zich daar niet aan hielden. We hebben geconstateerd dat ze in een vliegtuig waren, hebben ze daar uitgehaald en overgedragen aan de GGD. Voor de verdere afhandeling moeten ze in isolatie op aanwijzing van de burgemeester. Nu is het aan het OM om te kijken wat voor verdere strafvervolging plaats gaat vinden en wat ze exact ten laste gaat worden gelegd.” Het OM kan daar verder niet op ingaan.

„De GGD heeft mij verteld dat ze vertrokken tegen de zin van de artsen in”, reageert burgemeester Marianne Schuurmans van Haarlemmermeer tegen RTL Nieuws. Schuurmans zegt navraag te hebben gedaan bij de politie, de marechaussee en de GGD. „Daar wordt niet herkend wat door hen is gezegd.”

Schuurmans zegt dat de toeristen zich ’niet wilden neerleggen bij de verzoeken om zich in quarantaine te houden’. Voor de burgemeester was het mogelijke gevaar voor de volksgezondheid de belangrijkste reden om hen te verplichten in isolatie te gaan. Dat moest helemaal in Haren omdat elders zo snel geen plek beschikbaar was die voldeed aan de eisen die aan isolatieruimtes worden gesteld.