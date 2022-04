Geert Wilders’ account kort geblokkeerd op Twitter

Voetbal

Zieke Mino Raiola vecht voor zijn leven

Mino Raiola (54) heeft kwaad gereageerd op valse berichten dat hij donderdag zou zijn overleden. „Voor degene die benieuwd zijn naar mijn toestand: ik ben pissed off. Dit is de tweede keer in vier maanden tijd dat ze me doodverklaren. Ze lijken me ook te kunnen reanimeren.”