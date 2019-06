Acht jaar cel voor wurgen collega

Beide mannen werkten bij een bestratingsbedrijf en waren gehuisvest in een boerderijwoning in Amstenrade. Er heerste al een paar dagen een gespannen sfeer tussen de twee, waarbij het ook al tot geweld was gekomen, van de kant van het latere slachtoffer.

De rechtbank begrijpt dat de aangevallen man op de bewuste dag terugvocht, maar vindt dat hij had moeten stoppen toen het slachtoffer op de grond lag en hij hem de baas was. In plaats daarvan nam hij het slachtoffer in de nekklem en wurgde hij hem. Van gerechtvaardigde zelfverdediging was toen geen sprake meer, meent de rechter. Ook het verweer dat de man niet meer helder kon denken en daarom te ver ging, is door de rechtbank verworpen.