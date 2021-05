Hamer moet orde in formatiechaos scheppen

Binnenland

Tjeenk Willink presenteert eindrapport: ’Partijen houden deur open voor regeren met Rutte’

Ook in de volgende fase van de kabinetsformatie moet het wat informateur Herman Tjeenk Willink betreft niet gaan over welke partijen met elkaar aan tafel gaan zitten. Eerst moet het over het oplossen van ’grote problemen’ gaan, met name de gevolgen van de coronacrisis.