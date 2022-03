Man ligt ’voor een lange tijd’ dood in zijn woning in Den Bosch

Binnenland

Politie: man (38) met geweld gedood in Limburgs bos

Een dode man die woensdagochtend in het Hambos in Kerkrade is aangetroffen, blijkt door geweld om het leven te zijn gekomen. Het slachtoffer is een 38-jarige man uit Kerkrade. Dat meldt de Limburgse politie. Van een verdachte is nog geen sprake.