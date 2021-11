Haarlemmer: ik schoot Gregori Maduro dood

Maduro woonde in een loods van de moordverdachte. Volgens Van R. vroeg het slachtoffer die fatale avond voor de zoveelste keer om geld. Maduro dreigde de boel te slopen, terwijl in de loods zeker vijftien motoren stonden, vertelde de moordverdachte. Van R. ging, met een vuurwapen, naar de loods. Maduro zou hem eerder hebben bedreigd en afgeperst. Die avond was het slachtoffer ’des duivels’.

Het was volgens hem niet de bedoeling te schieten, maar toen Maduro plots op hem af rende, schoot hij. ’Uit schrik’, omschreef de moordverdachte het maandag in de rechtbank. „Ik kijk en zie dat hij weg is. Binnen vijftien seconden maakte hij geen geluid meer. Help, wat nu?”

Bekijk ook: Vermoorde man Haarlem is Arubaan

Een andere verdachte, Haarlemmer Serkan Ö., was aanwezig in de loods toen Maduro werd doodgeschoten. „Je kon niet anders”, zou die hebben gezegd. „Ik was blij met de knuffel die hij me gaf, die gaf troost. Ik heb dit nooit gewild, ik heb twee jaar voor die jongen gezorgd.”

Worsteling

Volgens Ö. greep Maduro Van R. die avond in de loods bij zijn keel. Toen hij losliet, liep hij naar achteren en zou hij gedreigd hebben hen te doden, met een pijp. „Ik ga jullie doodmaken, allebei”, zou Maduro hebben gezegd. „Hij wilde Mitchell weg hebben.”

Opnieuw ontstond een worsteling waarbij Maduro Van R. met de pijp wilde slaan, verklaarde Ö. maandag. Die werd afgepakt, waarna hij heel even rustig leek. „Greg liep snel op Mitch af en riep: schiet dan.” Volgens Ö. bleef Maduro naar voren lopen, terwijl het vuurwapen op hem gericht was. „Hij was helemaal de weg kwijt, je kon hem niks meer wijsmaken.” Van R. schoot. „Greg viel voorover op de grond.”

Het levenloze lichaam van Maduro (31) werd april vorig jaar in het water van de Mooie Nel aangetroffen. Het was verpakt in zeil dat verzwaard was met tuintegels.

Drugshandel

Het openbaar ministerie verdenkt de twee Haarlemmers ook van handel in harddrugs en bezit van grote hoeveelheden cocaïne, mdma en ghb.