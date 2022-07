Landbouwer (64) overleden nadat hij stier achtervolgde met quad

Binnenland

Hengeloër van 32 in auto omgekomen na beschieting in woonplaats

Een 32-jarige man uit Hengelo in Overijssel is dinsdagavond overleden na een schietincident. Zijn identiteit is woensdagmiddag na onderzoek vastgesteld, naar de doodsoorzaak wordt nog onderzoek gedaan, zo meldt de politie. De man werd in een auto gevonden die tegen een lantaarnpaal stond aan de Para...