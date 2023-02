Originele iPhone uit 2007 geveild voor 63 duizend dollar

In 2007 kreeg Green een kakelverse iPhone van haar vrienden toen ze begon aan een nieuwe baan, maar vanwege haar toenmalige provider heeft ze deze nooit gebruikt en doodleuk in de kast gelegd. Al die jaren heeft de telefoon in het doosje gezeten, met het plastic er nog omheen.

Toen ze doorkreeg dat er online oude iPhones werden verkocht voor duizenden dollars, besloot ze het toestel te laten veilen. Uiteindelijk ging de telefoon onder de hamer voor 63.356,40 dollar. Op de site van LGC Auctions werd het toestel aangeprezen als een „zeer gewilde, in de fabriek verzegelde, eerste generatie originele Apple iPhone uit 2007”. Green gaat het geld investeren in haar eigen tattoo-studio, zo liet ze weten aan Business Insider.

De originele iPhone werd in 2007 gelanceerd en veroorzaakte een revolutie in telefoonland. Het eerste toestel had maar 8 gb opslag en ging meer dan 6,1 miljoen keer over de toonbank. Tegenwoordig verkoopt Apple honderden miljoenen iPhones en zitten we al op nummer 14.