Verontwaardiging na delen beelden fataal ongeval: ’Het zal jóuw dierbare maar zijn’

Maandagmiddag omstreekst 15.15 uur werd een 67-jarige vrouw op haar fiets aangereden door een vrachtwagenchauffeur. Het slachtoffer bleek bij aankomst van de hulpdiensten al overleden te zijn. Volgens de politie had iemand kennelijk, nog voor de hulpdiensten ter plaatse waren, kans gezien te filmen. „Aan het begin van de avond kregen wij verschillende signalen binnen dat er schokkende beelden van het ongeval in omloop waren. De beelden werden op grote schaal verspreid via sociale media.”

Respect voor nabestaanden

„Hoe godvergeten ziek ben je om diegene te gaan filmen”, deelt John volgens Omroep West. „Wij willen in contact komen met de filmer van deze beelden, om hem of haar aan te spreken op wat dit filmpje teweegbrengt”, aldus de politie.

De politie ziet in de reacties op het filmpje veel oproepen van mensen om dit soort beelden te verbieden. „Dit wordt verspreid via bijvoorbeeld WhatsApp-groepen”, vertelt woordvoerder Annemarie de Mooij van de politie in Den Haag aan Omroep West. „En mensen, ook kinderen, krijgen dit ongevraagd en onvoorbereid binnen. Het begint met een beeld van een straat en dan ineens zie je die gruwelijke beelden. Mensen vragen of we daar wat aan kunnen doen. Een verbod, dat is wat ze bedoelen. Zo’n verbod is een politiek besluit. In Duitsland bestaat het al een aantal jaar.”