Zwoele zomerdagen in aantocht, kans op hittegolf

In een groot deel van het land wordt het zomers warm en daarmee is het een stuk warmer dan de voorgaande dagen. De maximumtemperatuur varieert van 25 graden in het westen en noorden tot 29 in het zuidoosten. In de Kop van Noord-Holland, op de Wadden en in het noorden van Friesland en Groningen is het een fractie koeler met 23-24 graden.

Zon maakt overuren

Donderdag is het hoogzomer. Bewolking is niet of nauwelijks aanwezig en dat betekent dat de zon overuren maakt. In het zuiden, midden en oosten wordt het tropisch warm met 30 tot lokaal 33 graden. In het westen en noorden stijgt het kwik naar zomerse waarden van 28 à 29 graden. Door de zuidoostenwind is het ook aan de stranden warm en in combinatie met het warme zeewater is het heerlijk weer voor een dagje strand.

De dagen daarna zit de zomer stevig in het zadel. Het is zonovergoten en heet met maxima van 30-35 graden. Zaterdag is waarschijnlijk de heetste dag met in het zuidoosten 36 en misschien zelfs 37 graden.

Grote kans op hittegolf

De kans dat het hete weer een hittegolf oplevert is 85-90% voor Brabant, Limburg, de Achterhoek en Gelderland, zo meldt Weeronline. De kans dat het in De Bilt tot een hittegolf komt is ongeveer 60%. Deze hittegolf start op woensdag en moet ten minste aanhouden tot en met volgende week zondag.

Vanaf zondag neemt de onzekerheid in de verwachting toe. In delen van het land kan een verkoelende noordenwind opsteken, waardoor de temperatuur een stuk lager uitvalt met 20-27 graden. In het zuiden en zuidoosten blijft het waarschijnlijk nog dagenlang heet met een grote kans op temperaturen van 30 graden of meer. De hitte kan daar tot ver in de volgende week aanhouden. Het weerbeeld laat hoe dan ook veel zonneschijn zien en de kans op buien is klein.