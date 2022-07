Toen Kabul twee maanden terug in handen van de Taliban kwam, was het oog van de wereld op Afghanistan gericht. Een groot contrast met de jaren ervoor toen in het Westen vrijwel niemand zich meer voor het slepende conflict in het land interesseerde. Ondanks jarenlange Nederlandse betrokkenheid was het in ons land niet anders. Telegraaf-journalisten Olof van Joolen en Silvan Schoonhoven schreven een boek over de Nederlandse missie in Uruzgan: Schaduwoorlog Uruzgan. In dit boek laten van Joolen en Schoonhoven veel veteranen aan het woord over hun tijd in Uruzgan. Hoe kijken zij terug op hun missie en had die volgens hen zin? Dat bespreken Van Joolen en Schoonhoven in de podcast ‘Delta Tango’ met presentator Daniel van Dam.

