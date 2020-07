Politie ontdekt drugslab met 600.000 xtc-pillen in Westzaan

WESTZAAN - In het Noord-Hollandse Westzaan heeft de politie in een bedrijfspand een drugslab gevonden. In het lab trof de politie 600.000 xtc-pillen, 100 kilo MDMA en een grote hoeveelheid grondstoffen voor het produceren van synthetische drugs aan. Twee mensen zijn aangehouden, meldt de politie.