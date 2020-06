’Kemphanen’ Nederland en Italië strijken de plooien glad

Minister Blok in Rome

ROME - Minister Stef Blok (Buitenlandse Zaken) heeft dinsdag in Rome gesproken met zijn Italiaanse collega Luigi Di Maio en de Italiaanse minister van Europese Zaken Vincenzo Amendola. Niet toevallig was Rome de eerste buitenlandse reis van de bewindsman sinds de coronacrisis. Nederland en Italië hebben de afgelopen paar maanden over Europese steunfondsen als kemphanen tegenover elkaar gestaan. De toon werd soms openlijk vijandig, dus er moesten wat plooien worden gladgestreken.