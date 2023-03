Nederland geeft 177 visa aan Turken en Syriërs in aardbevingsgebied

Wopke Hoekstra (CDA) Ⓒ DIJKSTRA BV

Den Haag - Nederland heeft 177 visa afgegeven aan Turken en Syriërs in het aardbevingsgebied in Turkije en Syrië. Dat heeft minister Hoekstra (Buitenlandse Zaken) gezegd in de Tweede Kamer. De slachtoffers van de aardbevingen mogen een paar maanden op adem komen bij familie in Nederland.