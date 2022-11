Italië laat migranten alsnog toe, ander schip naar Frankrijk

Migranten in een bus in Catania bij de haven, nadat ze toch zijn toegelaten. Ⓒ ANP / Anadolu Agency

ROME/CATANIA - Het getouwtrek in Italië over migranten op schepen van reddingsorganisaties lijkt voorlopig ten einde te komen. Meer dan tweehonderd migranten die lang op een reddingsschip in een Siciliaanse haven hadden gewacht omdat Italië hun de toegang weigerde, mochten dinsdag aan wal komen. Een ander schip dat nog op toestemming wachtte is inmiddels vertrokken naar Frankrijk.