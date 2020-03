Parkeerschaarste: plan voor vliegtuigen

In totaal worden ongeveer 150 vliegtuigen van Nederlandse maatschappijen aan de grond gehouden. Naar verwachting kunnen alle toestellen van KLM terecht op Schiphol. TUI en Corendon zijn zelf in overleg met de Nederlandse luchthavens om afspraken te maken, meldt de verkeersminister. „Het aanwenden van parkeerfaciliteiten op militaire vliegbases is in samenwerking met Defensie onderzocht en mogelijk bevonden, maar is op dit moment niet aan de orde.”

Schiphol maakt een parkeerplan waarbij in ieder geval Nederlandse vliegtuigen voorrang krijgen. Mogelijk komen er toestellen uit het buitenland parkeren in Nederland. Het parkeren hangt samen met het stoppen van de dienstregeling.

Zo worden vliegtuigen die uit de dienstregeling worden gehaald geparkeerd op een plek waar ze moeten zijn zodra vliegen weer mogelijk is. Ook moeten alle toestellen toegankelijk blijven voor onderhouds- en schoonmaakpersoneel. Ook de grootte van de kist speelt een rol. Een Embraer heeft immers minder ruimte nodig dan een Boeing 777.