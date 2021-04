België prikt AstraZeneca alleen nog bij 55-plussers

De toezichthouder op medicijnen van de Europese Unie vindt het inmiddels aannemelijk dat het vaccin de klachten veroorzaakt. Maar dit Europees Geneesmiddelenbureau (EMA) wil blijven doorprikken met AstraZeneca, herhaalde het woensdag. Het EMA laat aan EU-landen over of ze vrouwen en jongeren uitsluiten omdat zij meer gevaar lijken te lopen. Het bewijs daarvoor is volgens de toezichthouder nog niet geleverd.

België bleef het vaccin van de geplaagde Brits-Zweedse fabrikant tot dusver gewoon toedienen, zonder onderscheid te maken. Nederland en andere buurlanden besloten in afwachting van het nadere EMA-onderzoek om het vaccin voorlopig niet te geven aan mensen onder de 55 of 60. Minister Hugo de Jonge (Volksgezondheid) beslist donderdag of dat zo blijft.