Rechtbank heropent onderzoek naar ex-piloot Ingmar S.

De rechtbank vindt dat Ingmar S. ter observatie moet worden opgenomen in het Pieter Baan Centrum om een beter beeld van hem te kunnen krijgen. Deskundigen die hem onderzochten zeiden dat de man niet open is over zijn belevingswereld. Ze konden daarom niets zeggen over zijn toerekeningsvatbaarheid en over de noodzaak tot behandeling.

Ingmar S. zelf ontkent dat hij de vrouw heeft verkracht. Hij noemde hun relatie „liefdevol.” In 2018 werd hij veroordeeld tot zeven jaar cel wegens het meermalen verkrachten van een vrouw in zijn paardentrailer. Tijdens de behandeling van de rechtszaak werden verklaringen voorgelezen van meerdere vrouwen die vertelden dat Ingmar S. ze dwong tot anale seks en dat hij ze wilde vastbinden. Deze vrouwen deden uit angst geen aangifte, maar maakten er wel melding van bij de politie.