Britse toerist (36) overlijdt in Poolse stripclub na 22 shots in 90 minuten

Het 36-jarige slachtoffer was naar verluidt al dronken toen hij met een vriend aankwam in de Wild Night-club in Krakau. Het paar zou naar de club zijn gelokt met de belofte van gratis toegang. Eenmaal in de club zou personeel het tweetal constant drank hebben geprobeerd te voeren. Ondanks het feit dat het slachtoffer probeerde de drankjes te weigeren, bleek uit het onderzoek dat hij bijna twee dozijn shots met sterke drank kreeg voordat hij instortte en later stierf.

Nadat hij was ingestort, beroofde het personeel van de club hem volgens de Poolse autoriteiten van bijna 500 euro aan cash geld.

De Poolse politie meldde later dat ze 58 mensen hadden opgepakt voor deelname aan een georganiseerde misdaadgroep tijdens een inval in onder meer de Wild Night-club. Op beelden die door de politie zijn vrijgegeven, is te zien hoe agenten de club bestormen, verdachten arresteren en computers, contant geld en telefoons in beslag nemen.

Het Poolse centrale politie-onderzoeksbureau (CBSP) zei in een verklaring dat ze meer dan 700 strafrechtelijke aanklachten tegen de groep hebben ingediend. De groep zou bezoekers van clubs systematisch dronken voeren om ze vervolgens te kunnen beroven.