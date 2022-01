Macron blijft bij ’pest-uitspraken’ over ongevaccineerden: ’Burgers hebben rechten en plichten’

Macron zei tegen het Franse dagblad dat hij ongevaccineerden wil beperken in het dagelijks leven, bijvoorbeeld door ze de toegang tot de horeca te ontzeggen. De president legde uit ongevaccineerden dwars te willen zitten en gebruikte hiervoor het woord ’emmerder’, afgeleid van het Franse woord voor stront, ’merde’.

Volgens correspondent Eveline Bijlsma zet Macron met zijn uitspraken het land bewust op scherp.

Tegenstanders vonden het „walgelijke” uitspraken die „tweederangs burgers” creëren. Macron reageerde vrijdag dat het noodzakelijk is ongevaccineerden te beperken om de ruim 90 procent van de Fransen die wel zijn ingeënt te beschermen. Ongeveer 5 miljoen van de 67 miljoen Franse inwoners zijn momenteel niet gevaccineerd tegen Covid-19. „Mensen kunnen verontwaardigd zijn over taalgebruik, ik ben verontwaardigd over de situatie in het land”, aldus de president.

Macron zei ook tegen Le Parisien dat mensen die zich niet laten vaccineren onwaardig zijn om Franse staatsburgers genoemd te worden. De president benadrukte vrijdag dat „burgers rechten en plichten hebben.” Plichten komen eerst, meent de president. De ophef over Macron komt op een gevoelig moment. Zijn regering wil nieuwe wetgeving doorvoeren die een vaccinatiebewijs verplicht voor bijvoorbeeld horecabezoek of lange afstanden reizen met openbaar vervoer. Het Franse lagerhuis keurde de wet donderdag goed, nu moet die nog door de Senaat.